Шеннен Доерті вперше показала себе після операції на мозку через онкологію.

Зірка серіалів "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані" Шеннен Доерті показала своє перше фото після того, як повідомила, що до неї повернувся рак.

Онкохвора Шеннен Доерті вперше показала себе після операції на мозку

В особистому обліковому записі в Інстаграм 52-річна артистка опублікувала два нові фото, зроблені на вечірці на честь дня народження її колеги, актора Брайана Остіна Гріна, якому 15 липня виповнилося 50 років.

На фото струнка Шеннен Доерті постала в комбінезоні кольору хакі, чорній майці та сонцезахисних окулярах. Зараз зірка носить коротку стрижку та виглядає чудово.

Онкохвора Шеннен Доерті вперше показала себе після операції на мозку

Онкохвора Шеннен Доерті вперше показала себе після операції на мозку

На початку червня зірка "Зачарованих" повідомила, що 16 січня їй зробили операцію на головному мозку: видалили пухлину та відправили її на біопсію. На жаль, рак повернувся. Вперше онкологію в актриси діагностували у березні 2015 року. Спочатку це був рак грудей, який метастазував у лімфатичні вузли.

"Ти виглядаєш приголомшливо", "Кращі вилиці в шоу-бізнесі", "Так багато сили виходить від вашого духу. Молюся за тебе", "Красива всередині і зовні! Справжня сильна жінка", "Ти така сильна", "Ви всі виглядаєте приголомшливо", - захопилися фанати під фото.

Нагадаємо, онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз" Шеннен Доерті розлучилася з третім чоловіком після 11 років шлюбу.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Загальна мобілізація: чи можуть змусити непридатного до служби з’явитися у військкоматЗагальна мобілізація: чи можуть змусити непридатного до служби з’явитися у військкомат
Мобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордонМобілізація в Україні: ухилянти масово одружуються з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордон
У Парижі померла акторка та співачка Джейн БіркінУ Парижі померла акторка та співачка Джейн Біркін
На Харківщині трактор наїхав на російську протитанкову міну. Є постраждалийНа Харківщині трактор наїхав на російську протитанкову міну. Є постраждалий
Повторна мобілізація: кого зі звільнених військовослужбовців знову призивають до ЗСУПовторна мобілізація: кого зі звільнених військовослужбовців знову призивають до ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитиніВ Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині
Мадонну після реанімації вже виписали з лікарніМадонну після реанімації вже виписали з лікарні
Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"
Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023
Моніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиноюМоніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиною
Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рікОлег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік
У Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблийУ Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблий
Софія Вергара показала себе без макіяжу - фанати її не впізналиСофія Вергара показала себе без макіяжу - фанати її не впізнали
Камалія постраждала в Україні та показала фото з лікарніКамалія постраждала в Україні та показала фото з лікарні
Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗМасовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗ
Последние новости
Подгружаем последние новости