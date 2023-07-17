Шеннен Доерті вперше показала себе після операції на мозку через онкологію.

Зірка серіалів "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані" Шеннен Доерті показала своє перше фото після того, як повідомила, що до неї повернувся рак.

В особистому обліковому записі в Інстаграм 52-річна артистка опублікувала два нові фото, зроблені на вечірці на честь дня народження її колеги, актора Брайана Остіна Гріна, якому 15 липня виповнилося 50 років.

На фото струнка Шеннен Доерті постала в комбінезоні кольору хакі, чорній майці та сонцезахисних окулярах. Зараз зірка носить коротку стрижку та виглядає чудово.

На початку червня зірка "Зачарованих" повідомила, що 16 січня їй зробили операцію на головному мозку: видалили пухлину та відправили її на біопсію. На жаль, рак повернувся. Вперше онкологію в актриси діагностували у березні 2015 року. Спочатку це був рак грудей, який метастазував у лімфатичні вузли.

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"Ти виглядаєш приголомшливо", "Кращі вилиці в шоу-бізнесі", "Так багато сили виходить від вашого духу. Молюся за тебе", "Красива всередині і зовні! Справжня сильна жінка", "Ти така сильна", "Ви всі виглядаєте приголомшливо", - захопилися фанати під фото.

Нагадаємо, онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз" Шеннен Доерті розлучилася з третім чоловіком після 11 років шлюбу.