"Пане, мені за вас більше соромно, аніж за свої ноги": співачка Соловій відповіла продюсеру на образу

Співачка Христина Соловій, яка нещодавно вирішила призупинити свою концертну діяльність, відреагувала на образливий коментар щодо її ніг від музичного продюсера Олега "Моха" Гнатіва (один з його проєктів — гурт Familia Perkalaba).

Свою відповідь співачка опублікувала в коментарях під своїм постом у Фейсбуці, інформує Апостроф .

"Мох" назвав ноги Соловій товстими та короткими і заявив, що від них відвертає.

У свою чергу співачка зазначила, що їй соромно за Гнатіва.

"Пане, мені за вас більше соромно, аніж за свої ноги", — написала вона.

З цього приводу "Мох" написав новий пост на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Написала півіца, шо їй більше соромно за мене, чим за свої ноги, та я ж не проти, бо сорому не маю, а в неї аж два, сором і не сором. 2 - 0 програв вчисту, нах*я я то всьо зачепив сексист ху*в", — зазначив продюсер.

Також у ще одному дописі продюсер розповів, як на накинулися захисники Соловій.

"Чорт мене смикнув під якимос відгіо півіци Соловій (мабуть, норм як півіцо, в душу не *бу, я в тому не розбираюси) там, де вона задком круте в міні юпці, написати, шо з такими короткими і товстими ногами ліпше в штанах, чи ше шо, то третій день чую возмущьонні писки і скрегіт зубовний, який я рагуль, сексист і всьо по списку, шо ви про мене знаєте, але ж в неї дійсно товсті і короткі ноги, причому тут пєніє хз", — написав "Мох".

Кадр з відео з Христиною Соловій, яке розкритикував "Мох"

Фото: скріншот з відео