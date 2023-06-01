В мережі блогера-кримінальника закликають вибачитися через образу на адресу військових

Образливі фрази в бік української армії так званий блогер Андрій Щадило озвучив під час стриму.

Цей фрагмент відео обурив мережу, нині від Щадила вимагають вибачень, пишуть "Вести", інформує Апостроф .

Сам він – колишній в’язень, більше відомий під кличкою "Сирота". В мережі повідомляється, що у в'язниці він провів близько 10 років, і почав там знімати відео. В роликах він фігурував разом із товаришем-співкамерником. В своїх стрімах Щадило знущався з приятеля та всіляко принижував. І на цьому контенті кримінальник здобув популярність серед підписників – втім, його аудиторія складається здебільшого з російських глядачів.

Наразі Щадило продовжує експлуатувати тюремну тематику, та розміщує свій контент і на російському рутьюбі.