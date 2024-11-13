В Одесі співробітники ТЦК затримали священника УПЦ МП: у мережі вказали на цікавий нюанс

В Одесі співробітники ТЦК затримали священника УПЦ МП Віталія Жарікова, який служить у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі.

Про це повідомила настоятелька цього монастиря ігуменя Серафима Шевчик, інформує Апостроф .

"Цієї ночі отця Віталія Жарікова, нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК", - написала вона.

У мережі зазначили, що Жарікова не зможуть взяти до війська як капелана. За законом, щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви Московського патріархату.