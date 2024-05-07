На війні загинув відомий "госпітальєр": у мережі хвиля смутку

У російсько-українській війні Україна продовжує втрачати найкращих синів нашої країни - на фронті загинув госпітальєр Сергій Казнадій, інформує Апостроф.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри".

Зазначається, що військовий загинув під час виконання завдання на фронті 5 травня. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження.

"Вчора під час роботи на фронті загинув наш побратим - Госпітальєр Сергій Казнадій. Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Побратими висловили глибокі співчуття родині Сергія та зауважили, що це невимовний біль для всього батальйону. Дату, місце та час прощання з військовим пообіцяли повідомити згодом.

Допис про свого найкращого друга та побратима опублікувала Mari Aleks на своїй Facebook-сторінці. Вона подякувала йому за те, що й досі жива, адже останню евакуацію, у якій і загинув госпітальєр, він провів сам.

"Ти був найкращим другом та мужнім побратимом, надійним та професійним водієм. Ми пройшли так багато страху і такі складні евакуації, але вчора була твоя остання робота... Ти справжній воїн Світла, тепер ти зовсім близько до Бога. Ти зробив більше ніж міг. Шана тобі і честь! Втрата, великий біль, глибокі співчуття родині", - написала вона.

Ще одна близька Сергію людина також опублікувала допис, присвячений його.

"Словами не передати того смутку, що охопив наші серця звісткою про твою загибель. Ти був для нас людиною з великим серцем і душою, справжній герой з великої літери... Ти завжди був готовий прийти на допомогу, віддаючи останнє аби допомогти хлопцям на фронті....скільки життів ти врятував... не думаючи про свою безпеку... Ти був справжнім воїном, щирим патріотом, який без вагань кинувся на допомогу нашим військовим.... Ти був НАЙКРАЩИМ, СПРАВЖНІМ, ОСОБЛИВИМ, ДОБРИМ І ЩИРИМ!!!! Ми ніколи тебе не забудемо....", - написала вона.


Марія Швець, Апостроф





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