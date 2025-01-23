"Потім буде ображатися, що українці його не так зрозуміли: в мережі відреагували на виступ Дорна з "хорошими руськими"

Співак Іван Дорн, який у період повномасштабної війни в Україні живе та розвиває кар'єру за кордоном, засвітився на вечірці "хороших руських" у Берліні, інформує Апостроф .

На участь українця в концерті, організованому російським режисером Кирилом Серебренніковим, звернув увагу Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?". Кадри з вечірки також з'явилися в "сторіз" Дорна.

Фото: instagram.com/dorn_ivan

На опублікованих кадрах Дорн стоїть на сцені і тримає в руках картонку з написом refugees (біженці). Поруч із ним - російські актори Гоша Кудренко і Нікіта Еленев.

"Отакий веселий перформанс про refugees із різних країн, - написала авторка каналу. - І потім же цей дурачок знову буде ображатися, що українці його не так зрозуміли".

Нагадаємо, Іван Дорн в Україні має неоднозначну репутацію. Хоча співак засудив повномасштабне вторгнення та припинив працювати в Росії, до 2022 року він будував кар'єру на території країни-агресорки. Ба більше, у 2017 році в інтерв'ю Юрію Дудю Дорн називав українців і росіян "братами", між якими "немає нічого, окрім дружби".

У 2023 році Дорн записав відеозвернення українською, в якому вибачився за свої слова і заявив, що "він з Україною". Пізніше співак виступив на Балі перед росіянами, чим знову зіпсував свою репутацію.

Нині у публічному просторі Іван Дорн мало говорить про війну в Україні. У лютому 2024 року він приїхав у Ташкент (Узбекистан), де в інтерв'ю російському журналісту Сергію Штолю розповів, що разом із дружиною та двома дітьми живе у Парижі (Франція).

Фото: instagram.com/dorn_ivan

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