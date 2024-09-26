Монатіка викрили на брехні з його хітом "А що?"
На одеському вокзалі не будуть вмикати пісню Монатіка "А що?" під час відправлення та прибуття щоденного фірмового поїзда "Чорноморець".
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На вокзалі, як і раніше, потяг зустрічатиме мелодія пісні Леоніда Утьосова "У Черного моря", яка зараз звучить без російськомовного тексту.
"Жодних команд щодо заміни музики не надходило, і вона жодного разу на вокзалі не звучала. Щоб це зробити, потрібен офіційний папір, його не було. Я сам дізнався про це з телеграму. Особисто моя думка як одесита: це неправильно. Багато хто знає легенду про те, що 1951 року в готелі "Лондонський" композитор Модест Табачников на серветці накидав музику до пісні "У Чорного моря". Це знакова для Одеси постать, і я не думаю, що зараз, у такий важкий воєнний час, потрібно займатися заміною неофіційного гімну Одеси, під який десятиліття одесити повертаються в рідне місто", - сказав Кудашкін.
В пресслужбі "Укрзалізниці" виданню підтвердили, що дійсно отримували запит Монатіка про заміну пісні: "Ми отримали офіційний запит від артиста з пропозицією провести акцію і прокрутити пісню, жодних договорів або контрактів ніхто ні з ким не підписував".
При цьому в "Укрзалізниці" не змогли сказати, чи звучала пісня "А що?" на одеському вокзалі хоча б раз. Також загадкою залишилось, чому в Інстаграмі досі є спільний допис "Укрзалізниці" з Монатіком, інформує