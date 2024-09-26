Монатіка викрили на брехні з його хітом "А що?"

На одеському вокзалі не будуть вмикати пісню Монатіка "А що?" під час відправлення та прибуття щоденного фірмового поїзда "Чорноморець".

Про це заявив місцевому виданню "Думская" начальник одеського вокзалу Олег Кудашкін.

На вокзалі, як і раніше, потяг зустрічатиме мелодія пісні Леоніда Утьосова "У Черного моря", яка зараз звучить без російськомовного тексту.

"Жодних команд щодо заміни музики не надходило, і вона жодного разу на вокзалі не звучала. Щоб це зробити, потрібен офіційний папір, його не було. Я сам дізнався про це з телеграму. Особисто моя думка як одесита: це неправильно. Багато хто знає легенду про те, що 1951 року в готелі "Лондонський" композитор Модест Табачников на серветці накидав музику до пісні "У Чорного моря". Це знакова для Одеси постать, і я не думаю, що зараз, у такий важкий воєнний час, потрібно займатися заміною неофіційного гімну Одеси, під який десятиліття одесити повертаються в рідне місто", - сказав Кудашкін.

В пресслужбі "Укрзалізниці" виданню підтвердили, що дійсно отримували запит Монатіка про заміну пісні: "Ми отримали офіційний запит від артиста з пропозицією провести акцію і прокрутити пісню, жодних договорів або контрактів ніхто ні з ким не підписував".

При цьому в "Укрзалізниці" не змогли сказати, чи звучала пісня "А що?" на одеському вокзалі хоча б раз. Також загадкою залишилось, чому в Інстаграмі досі є спільний допис "Укрзалізниці" з Монатіком, інформує Апостроф.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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Монатіка викрили на брехні з його хітом "А що?"Монатіка викрили на брехні з його хітом "А що?"
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