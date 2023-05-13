Фінал "Євробачення-2023" проходить в Ліверпулі: де і коли дивитися його онлайн

13 травня у Ліверпулі відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2023", на якому оберуть цьогорічного переможця. На розкішно оформлену сцену M&S Bank Arena вийдуть 26 виконавців, 20 із яких пройшли у фінал після голосування глядачів у півфіналах, а 6 потрапили туди автоматично - торішній переможець (Україна) та "Велика п'ятірка" країн, які роблять найбільші вклади в Європейську мовну спілку (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія), інформує Апостроф .

Фото: eurovision.tv

Коли дивитися фінал "Євробачення-2023"

Гранд-фінал конкурсу розпочнеться у суботу, 13 травня, о 22:00 за Києвом, о 21:00 за центральноєвропейським літнім часом (Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Італія та інші країни) та о 20:00 за британським літнім часом.

Фінал "Євробачення-2023" триватиме 4 години і завершиться о 02:00 за Києвом. У програмі шоу – виступи 26 фіналістів, а також минулорічних переможців та учасників.

На сцену фіналу "Євробачення-2023" вийдуть Kalush Orchestra, які відкриють церемонію номером "Voices of a Generation". Також відбудеться парад прапорів "Євробачення" для всіх 26 фіналістів. У ньому візьмуть участь колишні українські конкурсанти: GO_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.

Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

У першому антракті виступить британець Сем Райдер, який посів 2 місце на "Євробаченні-2022", а у фінальному глядачі побачать "Ліверпульський пісенник" - вшанування вкладу міста-організатора в поп-музику. Нетта з Ізраїлю, Махмуд з Італії, Даді Фрейр з Ісландії, Дункан Лоуренс з Нідерландів, Корнелія Якобс зі Швеції та Соня з Ліверпуля влаштують попурі-шоу.

Де дивитись фінал "Євробачення-2023" 13 травня

В Україні трансляцію фіналу "Євробачення-2023" веде телеканал "Суспільне. Культура", а також усі його цифрові майданчики та сайт eurovision.ua.

На YouTube онлайн "Євробачення-2023" показують на каналі "Євробачення. Україна" з коментарями ведучого Тимура Мірошниченка, який знаходиться в Ліверпулі. Також стрім фіналу без додаткових коментарів веде офіційний YouTube-канал конкурсу Eurovision Song Contest.

Хто виступає у фіналі "Євробачення-2023"

Під час жеребкування визначився порядок виступу 26 конкурсантів гранд-фіналу "Євробачення-2023". Вони вийдуть на сцену під такими номерами: