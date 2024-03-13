Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам "російського миру" подивитися фільм "20 днів у Маріуполі"

"Подивіться його та зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться".

Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам
© https://24tv.ua

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував отримання кінопремії "Оскар" українським фільмом "20 днів у Маріуполі". Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

"Найкращий документальний фільм цього року і обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир". Подивіться і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – зазначив глава литовської дипломатії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам "російського миру" подивитися фільм "20 днів у Маріуполі"Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам "російського миру" подивитися фільм "20 днів у Маріуполі"
"Лукойл" вбиває: раптово помер четвертий за два роки топменеджер компанії"Лукойл" вбиває: раптово помер четвертий за два роки топменеджер компанії
На фронті загинув молодий кінооператор Олесь СамчукНа фронті загинув молодий кінооператор Олесь Самчук
Блок рекламы


Похожие новости
Бред Пітт зіграє в останньому фільмі Квентіна Тарантіно – THRБред Пітт зіграє в останньому фільмі Квентіна Тарантіно – THR
Український фільм номінували на премію Європейської кіноакадеміїУкраїнський фільм номінували на премію Європейської кіноакадемії
«20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті«20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті
«Чебурашка – краще»: Мінкульт РФ заявив, що фільми «Барбі» та «Оппенгеймер» не відповідають російським цінностям«Чебурашка – краще»: Мінкульт РФ заявив, що фільми «Барбі» та «Оппенгеймер» не відповідають російським цінностям
Посунула "Гаррі Поттера": "Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros.Посунула "Гаррі Поттера": "Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros.
Одні з найочікуваніших фільмів року: у прокат виходять «Оппенгеймер» та «Барбі»Одні з найочікуваніших фільмів року: у прокат виходять «Оппенгеймер» та «Барбі»
Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокатуФільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокату
Маколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму "Один вдома" народився синМаколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму "Один вдома" народився син
Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільмуДженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму
Тарантіно написав сценарій для фільму, яким завершить кар'єру – ЗМІТарантіно написав сценарій для фільму, яким завершить кар'єру – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости