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2024-03-13
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам "російського миру" подивитися фільм "20 днів у Маріуполі"
"Подивіться його та зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться".
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував отримання кінопремії "Оскар" українським фільмом "20 днів у Маріуполі". Про це він
"Найкращий документальний фільм цього року і обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир". Подивіться і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – зазначив глава литовської дипломатії.
Михайло Яровенко, ZN.ua