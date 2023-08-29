Посунула "Гаррі Поттера": "Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros.

Остання частина поттеріани утримувала рекорд 12 років.

Фільм "Барбі" побив рекорд із касових зборів, який протягом 12 років утримувала стрічка "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 2". Як повідомляє Movieweb, фільм Грети Гервіг став найкасовішою стрічкою Warner Bros, інформує ZN.ua.

Посунула
"Барбі" побила рекорд "Гаррі Поттера"
© скриншот видео Youtube

"Барбі" зібрала у світовому прокаті 1,342 мільярда доларів, і посіла перше місце у списку фільмів студії. Видання зазначає, що це досягнення є особливо значущим, оскільки у списку 25 найкасовіших фільмів Warner Bros. всіх часів лише чотири не входять до складу франшиз. Це "Воно", "Спокута", "Гравітація" та сама "Барбі".

Варто зазначити, що цей показник касових зборів не можна вважати фінальним, оскільки "Барбі" все ще показують у кінотеатрах, вона також є доступною для покупки для перегляду будинку.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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