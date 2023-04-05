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2023-04-05
Warner Bros. планує зняти серіал за «Гаррі Поттером» – Bloomberg
Кожен сезон екранізуватиме одну книгу.
Warner Bros. зніме серіал про Гаррі Поттера© Warner Bros
Студія Warner Bros. наблизилася до укладання угоди про зйомки серіалу, заснованого на серії книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, повідомляє
Зазначається, що кожен сезон серіалу екранізуватиме одну з семи книг, написаних Джоан Роулінг. Шоу буде частиною нової стратегії, яку компанія розробляє для свого стрімінгового сервісу HBO Max.
Фаїна Вауліна, ZN.ua