На відомій ТБ-премії встановлено рекорд за нагородами для одного серіалу — про що він

Серіал "Сьогун" став найтитулованішим шоу в історії легендарної премії "Еммі", забравши 14 нагород, і це тільки в "технічних" номінаціях і за один акторський виступ.

Про це йдеться на сайті "Еммі", інформує Апостроф.

Серіал отримав нагороди в наступних категоріях:

· Найкраще міксування звуку

· Найкращий монтаж звуку

· Найкращий монтаж

· Найкраща операторська робота

· Найкращі костюми в історичному шоу

· Найкращі вступні титри

· Найкраща робота художника-постановника

· Найкращий накладний грим

· Найкраща робота каскадерів

· Найкращий кастинг в драматичному шоу

· Найкращі візуальні ефекти

· Найкращий грим в історичному шоу

· Найкращі зачіски в історичному шоу.

Також найкращим запрошеним актором у драматичному шоу було названо Нестора Карбонелла, який зіграв у "Сьогуні" епізодичну роль.

Про що "Сьогун"

За сюжетом серіалу йдеться про британського моряка, який у 1600-х потрапляє у вир міжусобної війни між наближеними до імператора кланами після його смерті. Він стає цікавим для них через повний корабель пороху, а також знання у тактиці та стратегії гарматного бою. Окремо моряк "розкриває очі" місцевій еліті на тіньовий вплив португальської церкви на японську політику.

Основна частина церемонії нагородження "Еммі" пройде 15 вересня, там "Сьогун" може поповнити скарбничку нагород.


Дмитро Яковенко, Апостроф





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