У морі біля Сицилії виловили рекордну партію кокаїну на 400 млн євро

Італійські правоохоронці вважають, що дві тонни наркотиків переправляли на територію їхньої країни.

У морі біля італійського острова Сицилія, відомого мафіозними кланами, військовослужбовці та правоохоронці виявили та вилучили великий вантаж наркотиків – дві тонни кокаїну, повідомляє італійська Фінансова поліція. Вантаж був помічений військово-морською авіацією біля східного узбережжя. Військові помітили численні плавучі пакети, які утримувалися разом сітками та були відзначені світловим сигнальним пристроєм.

Італійська поліція виявила рекордну партію наркотиків © Guardia di Finanza

Правоохоронці висловлюють припущення, що вантаж наркотиків був залишений у морі одним з вантажних кораблів, які курсують цією ділянкою, щоб згодом його вилучили певні особи та перевезли на сушу. Ведеться пошук тих, хто міг бути задіяний у цій операції з транспортування кокаїну.

За попередніми даними, вантаж складався з 1600 водонепроникних пакетів з наркотиком, які містилися у 70 великих упаковках. Загальна вага брутто становила майже дві тисячі кілограмів. Це рекордне вилучення наркотиків на території Італії, зазначають у Фінансовій поліції. У разі продажу вантажу на чорному ринку злочинці отримали б дохід у 400 млн. євро.