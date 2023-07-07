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2023-07-07
Названо місто, яке прийме «Євробачення-2024»
Переможницею цьогорічного конкурсу стала Лорін зі Швеції.
Європейська мовна спілка (EBU), яка проводить пісенний конкурс «Євробачення», визначила місто, яке прийме подію наступного року. Ним стало шведське місто Мальме, інформує
Наступного року "Євробачення" відбудеться у Швеції© Eurovision.tv
Як
Виконавчий супервайзер «Євробачення» Мартін Остердаль зазначив, що Мальме вже приймав конкурс у 1992 та 2013 роках. Водночас вперше організатори конкурсу обрали не-столицю з п'яти міст, які претендували на проведення «Євробачення».
Фаїна Вауліна, ZN.ua