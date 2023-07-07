Названо місто, яке прийме «Євробачення-2024»

Переможницею цьогорічного конкурсу стала Лорін зі Швеції.

Європейська мовна спілка (EBU), яка проводить пісенний конкурс «Євробачення», визначила місто, яке прийме подію наступного року. Ним стало шведське місто Мальме, інформує ZN.ua .

Наступного року "Євробачення" відбудеться у Швеції © Eurovision.tv

Як повідомляється на сайті EBU, місто обрали з огляду на кілька критеріїв. Так, розглядалися приміщення на місці проведення конкурсу, можливості розміщення тисяч приїжджих делегацій, знімальних груп, глядачів та журналістів, особливості інфраструктури тощо.

Виконавчий супервайзер «Євробачення» Мартін Остердаль зазначив, що Мальме вже приймав конкурс у 1992 та 2013 роках. Водночас вперше організатори конкурсу обрали не-столицю з п'яти міст, які претендували на проведення «Євробачення».