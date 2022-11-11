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2022-11-11
Названо номінантів на отримання Шевченківської премії
Серед номінантів – фільми «Клондайк» та «Земля блакитна, ніби апельсин», інформує
Шевченківську премію традиційно вручають у березні
Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка
Серед номінантів цього року, зокрема Марина Горбач з фільмом «Клондайк» та Ірина Цілик зі стрічкою «Земля блакитна, ніби апельсин», Любко Дереш з романом «Там, де вітер», Марія Бурмака за проект «Улюблені класики» та інші.
Фаїна Вауліна, ZN.ua