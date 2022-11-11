Названо номінантів на отримання Шевченківської премії

Серед номінантів – фільми «Клондайк» та «Земля блакитна, ніби апельсин», інформує ZN.ua.

Названо номінантів на отримання Шевченківської премії
Шевченківську премію традиційно вручають у березні

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на отримання нагороди у 2023 році. Нагороди вручають у категоріях «Література», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальні мистецтва», «Кіномистецтво», «Театральне мистецтво».

Серед номінантів цього року, зокрема Марина Горбач з фільмом «Клондайк» та Ірина Цілик зі стрічкою «Земля блакитна, ніби апельсин», Любко Дереш з романом «Там, де вітер», Марія Бурмака за проект «Улюблені класики» та інші.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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