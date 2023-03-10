Мережу обурила позиція продюсера премії "Оскар" щодо підтримки України і промови Зеленського

Володимиру Зеленському відмовили у можливості звернутися до аудиторії на церемонії вручення премії "Оскар-2023", яка відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч із 12 на 13 березня, інформує Апостроф.

Хоча президенту України надали майданчик на "Греммі", "Золотому глобусі", Канському кінофестивалі та Берлінале, продюсер "Оскара" Віл Пекер не наслідував приклад колег. Видання Variety з посиланням на джерело повідомило, що Пекер засумнівався у справжніх мотивах підтримки України Голлівудом.

Зеленський на "Золотому глобусі-2023", який називають "генеральною репетицією перед Оскаром"
Фото: Getty Images

"Пекер висловив занепокоєння, що Голлівуд обдаровує Україну увагою лише тому, що до конфлікту залучені білі люди. На контрасті, Голлівуд ігнорував війни в усьому світі, які торкнулися кольорового населення", - повідомив інсайдер.

Така позиція обурила багатьох українців, про що вони висловлюються у соцмережах. Люди нагадують, що Україна – багатонаціональна країна, в якій не було чорношкірих рабів, і населення якої саме століттями страждало від поневолення імперією.

"Продюсер церемонії "Оскар" Вілл Пекер вважає, що Голлівуд переживає за Україну так сильно, бо її мешканці — білі. Хочеться сказати: чувак, мої предки були такими ж рабами, як і твої, до чого тут білі?", - пише в Twitter військовий Дмитро Мрачник. - Вілл Пекер мав би бачити в нас братів і сестер, які опираються расизму і геноциду. Але він навіть не хоче коментувати публікацію Variety, тому що йому так КОМФОРТНІШЕ. І на десерт - аполітичний Оскар має серед номінантів документальний фільм про... Навального, расиста та "хорошого" імперіаліста. З мораллю західного світу однозначно щось не так".

Фото: Twitter

"Чому це в Україні, яка не мала ніколи чорношкірих рабів, не така велика кількість чорношкірих, як у США? Тому що для всіх цих активістів із США лише наявність чорношкірих вважається різноманітністю".

Фото: Twitter

"Тобто ми недостатньо прогресивні, тому що не викрадали людей з іншого континенту для важкої фізичної роботи? Цікаво".

Фото: Twitter

"Оскар не дозволив Зеленському виступити. Смішно, що всі ці люди говорять про щось високе, знімають фільми про важливі речі, розповідають, як фільми допомагають у боротьбі та висвітленні різних проблем, але коли приходить реальна можливість допомогти жертвам геноциду..."

Фото: Twitter

Фото: Twitter


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Комік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українцівКомік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українців
Чоловік одружився одразу з чотирма жінкам, кадри сімейства: "виховують 15 дітей"Чоловік одружився одразу з чотирма жінкам, кадри сімейства: "виховують 15 дітей"
Вибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заявуВибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заяву
Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз"Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз"
На Прикарпатті зафіксували спалах скарлатиниНа Прикарпатті зафіксували спалах скарлатини
Блок рекламы


Похожие новости
Після скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордонПісля скандалу з втечею коміка Щегеля з України Сергій Жадан закликав випускати артистів за кордон
Комік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українцівКомік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українців
Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."
Після еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війниПісля еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війни
Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"
Затримано велику банду, яка "постачала" наркотиками майже всі регіони України: фото і відеоЗатримано велику банду, яка "постачала" наркотиками майже всі регіони України: фото і відео
Названо володарів премії Гільдії кіноакторів СШАНазвано володарів премії Гільдії кіноакторів США
Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на ЄвробаченняБіженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"
Джек Глісон приїхав до України: де засвітився зірка "Гри престолів" і що відомо про його візитДжек Глісон приїхав до України: де засвітився зірка "Гри престолів" і що відомо про його візит
Последние новости
Подгружаем последние новости