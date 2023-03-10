Мережу обурила позиція продюсера премії "Оскар" щодо підтримки України і промови Зеленського

Володимиру Зеленському відмовили у можливості звернутися до аудиторії на церемонії вручення премії "Оскар-2023", яка відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч із 12 на 13 березня, інформує Апостроф .

Хоча президенту України надали майданчик на "Греммі", "Золотому глобусі", Канському кінофестивалі та Берлінале, продюсер "Оскара" Віл Пекер не наслідував приклад колег. Видання Variety з посиланням на джерело повідомило, що Пекер засумнівався у справжніх мотивах підтримки України Голлівудом.

Зеленський на "Золотому глобусі-2023", який називають "генеральною репетицією перед Оскаром"

Фото: Getty Images

"Пекер висловив занепокоєння, що Голлівуд обдаровує Україну увагою лише тому, що до конфлікту залучені білі люди. На контрасті, Голлівуд ігнорував війни в усьому світі, які торкнулися кольорового населення", - повідомив інсайдер.

Така позиція обурила багатьох українців, про що вони висловлюються у соцмережах. Люди нагадують, що Україна – багатонаціональна країна, в якій не було чорношкірих рабів, і населення якої саме століттями страждало від поневолення імперією.

"Продюсер церемонії "Оскар" Вілл Пекер вважає, що Голлівуд переживає за Україну так сильно, бо її мешканці — білі. Хочеться сказати: чувак, мої предки були такими ж рабами, як і твої, до чого тут білі?", - пише в Twitter військовий Дмитро Мрачник. - Вілл Пекер мав би бачити в нас братів і сестер, які опираються расизму і геноциду. Але він навіть не хоче коментувати публікацію Variety, тому що йому так КОМФОРТНІШЕ. І на десерт - аполітичний Оскар має серед номінантів документальний фільм про... Навального, расиста та "хорошого" імперіаліста. З мораллю західного світу однозначно щось не так".

Фото: Twitter

"Чому це в Україні, яка не мала ніколи чорношкірих рабів, не така велика кількість чорношкірих, як у США ? Тому що для всіх цих активістів із США лише наявність чорношкірих вважається різноманітністю".

Фото: Twitter

"Тобто ми недостатньо прогресивні, тому що не викрадали людей з іншого континенту для важкої фізичної роботи? Цікаво".

Фото: Twitter

"Оскар не дозволив Зеленському виступити. Смішно, що всі ці люди говорять про щось високе, знімають фільми про важливі речі, розповідають, як фільми допомагають у боротьбі та висвітленні різних проблем, але коли приходить реальна можливість допомогти жертвам геноциду..."

Фото: Twitter

Фото: Twitter