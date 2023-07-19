Німецький співак відмовився від премії миру через Україну

Він закликав мати чітку позицію щодо агресора у війні Росії в Україні.

Німецький співак, фронтмен гурту Die Prinzen Себастьян Крумбігель відмовився від присудженої йому премії миру Lionheart PeacePrize 2023 («Левове серце») організації Human Projects. Про це співак повідомив у вівторок у Twitter, інформує ZN.ua.

Німецький співак відмовився від премії миру через Україну
© Sebastian Krumbiegel/Facebook

«Після довгих роздумів я вирішив не приймати нагороду, оскільки я не згоден з думкою деяких учасників щодо війни в Україні та її причин», — пише він там.

Nach langem Abw?gen habe ich beschlossen, den #l?wenherz #friedenspreis 2023 nicht anzunehmen, weil ich mit der Meinung einiger der Beteiligten zum #Ukrainekrieg und dessen Ursachen nicht ?berein stimme.pic.twitter.com/y6ZI5kzCuK

— Sebastian Krumbiegel (@sebkrumbiegel) July 18, 2023

На початку березня організація Human Projects оголосила, що присудить премію Крумбігелю, який виступає за сильну демократію та різноманітність і проти всіх авторитарних тенденцій.

Найбільшою небезпекою для демократії, миру та примирення він називає те, що диктатори та автократи беруть участь у конфліктах.

Окрім нього, «за заслуги у справі миру та примирення на європейському континенті» було нагороджено скандальну журналістку та письменницю Габріеле Кроне-Шмальц. Її часто критикують за позицію щодо війни в Україні та звинувачують у тому, що вона є «давнім і палким захисником злочинного режиму Путіна».

У статті для «Berliner Zeitung» Кроне-Шмальц написала, що вторгнення в Україну «не можна нічим виправдати». Водночас у тексті вона продовжила: «Я все ще вважаю, що розширення НАТО на схід і ігнорування Заходом інтересів безпеки Росії значною мірою сприяли тому, що ми зараз зіткнулися з Росією, яка бачить у нас ворога і поводиться як ворог».

Хоча Крумбігель не назвав її імені, однак німецькі ЗМІ припускають, що саме номінування Кроне-Шмальц змусило співака відмовитись від нагороди.

«Я довго вагався, тому що я насправді переконаний, що ми повинні говорити один з одним, коли ми маємо різні думки. Але особливо під час війни ви повинні чітко позиціонувати себе і не залишати сумнівів щодо того, з якого боку барикад ви знаходитесь», — прокоментував він своє рішення Німецькому агентству преси, додавши, що переконаний у тому, що Путін, безсумнівно, є агресором.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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