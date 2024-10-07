Співак Діля створив свій мем у відповідь на гучний скандал з керівницею МСЕК

Український музикант, композитор та колишній учасник гурту ТНМК Едуард Приступа, відомий як Діля, зробив власну пародію на вже вірусну фотографію, яку опублікували на тлі скандалу з керівницею МСЕК.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Апостроф.

Він вирішив у власному стилі спародіювати фотографію, яка "пішла в меми" після опублікованих співробітниками ДБР результатів обшуків у робочому кабінеті керівниці МСЕК та безпосередньо в будинку. Тоді ж чиновниця намагалась позбутися доказів, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

В контексті цього Діля зробив власну пародію, залишивши на ліжку долар та копійки, написавши:

"Коли не пройшов відбір на керівника мсек…".

В коментарях під фото користувач Юрій Данильчук написав: "Але старт вже непоганий". Едуард Приступа підтримав цей коментар, вказавши: "Так! Є капітал".


Любов Боровик, Апостроф





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Співак Діля створив свій мем у відповідь на гучний скандал з керівницею МСЕКСпівак Діля створив свій мем у відповідь на гучний скандал з керівницею МСЕК
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