MamaRika показала свій новий розкішний будинок у передмісті Києва

34-річна співачка MamaRika з сином та чоловіком днями переїхали до нового будинку у передмісті Києва. У Мережі артистка засвітила інтер'єр свого житла.

До початку повномасштабного вторгнення виконавиця зі своєю сім'єю жила в орендованому будинку неподалік Гостомеля. Коли окупанти дісталися їхнього населеного пункту і ракети літали вже буквально під вікнами, MamaRika вирішила разом із сином виїхати за кордон. Після звільнення вона повернулася додому і була рада дізнатися, що її житло залишилося цілим.

"Розбило вікна ударною хвилею. Повністю прогнила пральна машина. Навпіл тріснув унітаз (теж, мабуть, від вибуху)", - розповіла тоді зірка.

Після цього в будинку сім'я прожила ще рік, а днями співачка повідомила, що вони мають переїхати, не називаючи причин.

"Причин багато, але, на жаль, не можу всього озвучити. Просто настав час щось міняти", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання шанувальників, Mamarika повідомила, що залишається у передмісті української столиці:

"Ми (живемо) за Києвом, як і були, любимо тишу та спокій".

На деяких кадрах артистка показала вигляд із вікна свого будинку та те, як виглядає її новий особняк з вулиці.

Також вона показала кадри зі своєї спальні. На фото можна побачити, що в кімнаті світло-сірі стіни, широкі білі двері, що ведуть у ванну кімнату з халатами на гачках, на підлозі лежить покриття під паркет, а в кутку стоїть ліжечко для маленького сина.

Нагадаємо, 34-річна Mamarika засвітила ідеальну фігуру у бікіні на відпочинку у Дубаї.