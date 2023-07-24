Дженніфер Лопес у спідній білизні та на шпильках показала, якою її вдома бачить Бен Аффлек

Дженніфер Лопес викликала фурор на новому фото, засвітивши свою розкішну молоду фігуру. Зірці сьогодні, 24 липня, виповнюється 54 роки.

Напередодні свого дня народження успішна американська актриса та співачка взяла участь у новій рекламній зйомці для італійського бренду спідньої білизни Intimissimi.

В особистому обліковому записі в Інтаграм Джей Ло опублікувала нове фото, представивши в кадрі в білій мереживній білизні, що складається з прозорих трусиків і елегантному бра з красивими деталями. Її образ завершили прозорі мюлі на шпильці, а також гарний шовковий халатик у китайському стилі.

Волосся зірці поклали в пишну злегка розпатлану зачіску, залишивши спереду обрамляти обличчя, а також нанесли досить грубий макіяж в нюдових відтінках, який зістарив зірку і додав їй кілька зайвих років.

"Готові святкувати", - поцікавилася у фоловерів Дженніфер Лопес.

У коментарях фанати не лише вітають зірку з днем народження, але ще й захопилися її чудовим зовнішнім виглядом.

Поки що невідомо, як відсвяткує день народження актриса, але цілком імовірно, що чоловік готує їй романтичний сюрприз та дорогий подарунок.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у шовковій блузі та прозорих босоніжках приголомшила елегантним вбранням.