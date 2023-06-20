Бен Аффлек без футболки засвітив ідеальну фігуру

Дженніфер Лопес вирішила похвалитися перед фанатами, як їй пощастило. На фото, яким вона поділилася у Мережі, можна побачити Бена Аффлека без футболки. Підписники були вражені.

Дженніфер Лопес показала, яким бачить свого чоловіка вдома: Аффлек зробив фурор без футболки

Американська актриса та співачка оригінально привітала свого коханого чоловіка з Днем батька. У мікроблозі вона опублікувала серію фотографій, перша з яких викликала фурор.

"Піст подяки для нашого татка. З Днем батька, тато. І з Днем батька всіх чудових тат!! Ми любимо вас і цінуємо більше, ніж ви навіть підозрюєте", - зазначила у підписі до публікації Дженніфер Лопес.

На фото, яке наробило багато галасу, Бен Аффлек позує без футболки. Актор зробив селфі в дзеркалі, показавши чудовою фігурою. У віці 50 років чоловік Джей Ло може похвалитися струнким підтягнутим тілом, рельєфним пресом, спокусливими косими м'язами і накачаними руками.

Дженніфер Лопес показала, яким бачить свого чоловіка вдома: Аффлек зробив фурор без футболки

Відомо, що актор активно готувався до ролі Бетмена у новому фільмі "Флеш". Для цього йому довелося виконати велику роботу над собою, позбутися пивного пуза і зайнятися своїм зовнішнім виглядом. І, як бачимо, йому це вдалося.

Також Дженніфер Лопес поділилася рідкісним спільним фото із чоловіком. На селфі актори зображені притулившись один до одного обличчями та широко посміхаючись у камеру.

Дженніфер Лопес показала, яким бачить свого чоловіка вдома: Аффлек зробив фурор без футболки

Нагадаємо, папараці зняли сварку Дженніфер Лопес та Бена Аффлека - ходять чутки, що стосунки пари тріщать по швах.


Анастасия Березовская, Тудей





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