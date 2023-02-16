Джек Глісон приїхав до України: де засвітився зірка "Гри престолів" і що відомо про його візит

Відомий ірландський актор Джек Глісон, який раніше продав свою статуетку заради підтримки ЗСУ та повідомляв про плани приїхати до України, вже прибув у Київ. У столиці знаменитість пробуде приблизно чотири дні.

Про візит Глісона у соціальних мережах розповіла українська режисерка Катерина Чепура. На своїй сторінці в Facebook вона вже встигла оприлюднити знімок із зіркою, який був зроблений у центрі Києва, інформує Апостроф.

Фото: facebook.com/kateryna.chepura

В рамках своєї поїздки Глісон зустрінеться з нашими військовими та проведе кіноінтесив разом із англомовними українськими акторами.

Також Джек вже провів зустріч з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Кошти, зібрані під час благодійного заходу, будуть направлені на допомогу нашим захисникам. Кіноінтенсив також матиме благодійний характер, і виручені під час нього гроші спрямують на придбання вантажівки для мінометників.

Фото: Getty Images

Крім цього, актор разом з друзями привіз до України пікап для ЗСУ, про що раніше також заявляв у соцмережах.

"Як режисерка, я захоплювалася тим, наскільки круто він зіграв огидного короля Джоффрі. Пізніше я зрозуміла, що все набагато крутіше, адже в житті Джек - повна протилежність свого персонажа. Наскільки це круто, коли людина, яка до України не має жодного стосунку, вирішила приїхати сюди і підтримати нас, як і його друг Кріс Пул, який з початку війни ганяє пікапи для ЗСУ з Великобританії. У дні, коли опускаються руки, такі люди змушують вірити, що ми не самі у боротьбі з мордором, і Україна хвилює ще когось, крім нас з вами", - коментувала раніше візит зірки Катерина Чепура.

Фото: facebook.com/kateryna.chepura

Нагадаємо, Джек Глісон свою акторську кар'єру розпочав зі зйомок у короткометражних фільмах. У 2005 зіграв епізодичні ролі в фільмах Бетмен: Початок" та "Гриби". В 2009 році був затверджений на роль Джоффрі Баратеона в телесеріалі "Гра престолів".


Любов Блажко, Апостроф





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