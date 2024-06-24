Зірку "Піратів Карибського моря" загризла акула: що відомо про трагічну загибель актора

Актор Тамайо Перрі, який зіграв у фільмі "Пірати Карибського моря: на дивних узбережжях" трагічно загинув після нападу акули на Гаваях, інформує Апостроф.

Як пише The Sun, посилаючись на Службу швидкої медичної допомоги Гонолулу, тіло 49-річного актора виявили з кількома укусами. На момент трагічної смерті Перрі викладав уроки серфінгу. Тамайо знайшли рятувальники та доставили його не берег на водному мотоциклі. Медики припустили, що актор міг зазнати більш ніж одного укусу акули.

Фото: instagram.com/oahusurfingexperience

Актор був не лише професійним серфером, а й працював місцевим рятівником. "Тамайо Перрі був усіма улюбленим рятувальником, добре відомим на Північному березі, професійним серфером, відомим у всьому світі", - сказав своїй заяві виконувач обов\'язків начальника служби безпеки океану Курт Лагер.

Мер Гонолулу Рік Бланджіарді назвав смерть Перрі "трагічною втратою" і сказав, що загиблий був вельми шановним "легендарним рятувальником".

Фото: instagram.com/oahusurfingexperience

Тамайо Перрі народився і виріс на острові Оаху, Гаваї. Більше 15 років професійно займався серфінгом, став чемпіоном на змаганнях Pipe Master та вважався одним з найкращих серферів світу.

Також Перрі був відомий своїми ролями у кіно. Окрім фільму "Пірати Карибського моря: на дивних узбережжях" актор знявся у картинах "Блакитна хвиля" та "Ангели Чарлі: Повний газ".


Тетяна Чеботар, Апостроф





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