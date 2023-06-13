Обережно, ботулізм: українців закликали не їсти рибу невідомого походження

Роз'яснення дали фахівці Держпродспоживслужби.

Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, спостерігається загибель риби у великих обсягах у постраждалих регіонах. Споживання та переробка такої риби може спричинити виникнення харчових отруєнь. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, інформує ZN.ua .

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У відомстві закликали українців найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, в?яленої або сушеної, не тільки в Херсонській області, а і в інших постраждалих регіонах.

«Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден зі способів приготування не зробить її безпечною для вас. Таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини», – йдеться у повідомлення.

Щоб убезпечити себе, слід дотримуватися таких рекомендацій:

не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;

купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, треба звертати увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;

вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;

не вживати консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію зі здутих банок.

У випадку виникнення симптомів захворювання, потрібно терміново звернутися до лікаря.