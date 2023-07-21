Платні камери СІЗО: у Мін'юсті повідомили про запуск бронювання для українців

В Україні може з'явитись онлайн-бронювання платних камер у СІЗО. Про запуск послуги, яка працюватиме за принципом букінгу, повідомили у Мін'юсті.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери у СІЗО для громадян користуються великим попитом. Найчастіше їх замовляють у Київському слідчому ізоляторі. За словами Малюськи, надходження коштів дозволяє утримувати все у належному стані та ремонтувати приміщення.

"Рідко коли там є вільна платна камера, хоча там цілий корпус платних камер. Тобто послуга шалено популярна. Плануємо запустити можливість бронювання місць там онлайн. Буде на кшталт букінгу з можливістю ставати в чергу", - зазначив глава відомства.

Онлайн-бронювання камер у СІЗО необхідне не тільки через їхню затребуваність, але й для того, щоб зробити процес оплати послуги прозорішим.

Як замовити платні камери у СІЗО

Платні камери у слідчих ізоляторах можна оформити через сайт Будинку юстиції. Там представлено весь перелік СІЗО, де доступна така послуга. При цьому вартість добового, тижневого та місячного перебування у кожному з них різна:

у Київському СІЗО доба коштує 2000 грн, тиждень – 8000 грн, місяць – 12 000 грн;

у "Львівській установі виконання покарань (№19)" доба коштує 1000 грн, тиждень – 3500 грн, а за місяць – 4000 грн;

у Чернігівському СІЗО за добу потрібно заплатити 500 грн, тиждень – 1600 грн, а за місяць – 3500 грн.

Щоб оформити замовлення на платну камеру, необхідно вказати:

• назву установи;

• період перебування у платній камері;

• телефон, ініціали та індивідуальний податковий номер.

Також слід сплатити послугу онлайн.

Ув'язненим хочуть зменшувати термін ув'язнення за читання книг

Депутати Верховної Ради запропонували скорочувати термін перебування у місцях відбування покарання, якщо ув'язнений читає книги українською мовою. Їхній список затвердить Мін'юст. Очікується, що після кожної прочитаної книги термін ув'язнення зменшуватиметься на три дні.

Раніше стало відомо, що ВРУ проголосувала за надання платних послуг у СІЗО.