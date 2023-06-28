В Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горах

У січні 2023 року в горах Каліфорнії зник відомий британський актор Джуліан Сендз. Зірка фільмів "Кімната з видом" і "Чорнокнижник" здійснював піший похід, коли зв'язок із ним обірвався. Рятувальники довго та безуспішно шукали знаменитість, а 27 червня смерть актора підтвердив шериф округу Сан-Бернардіно, інформує Апостроф .

Останки Джуліана Сендза були виявлені туристами у лісовій зоні Південної Каліфорнії біля гори Болді, пише HuffPost. Причина смерті актора досі розслідується.

Фото: Getty Images

Понад 80 добровольців та рятувальників шукали Сендза у період із січня по початок червня. Шериф подякував усім учасникам пошукової групи за невпинну роботу.

Джуліан Сендз народився в Йоркширі у 1958 році. За свою кар'єру він знявся у різних фільмах, включаючи "Кімната з виглядом", "Тринадцять океанів", "Поля смерті" та "Арахнофобія". Він також брав участь у таких серіалах, як "24 години" та "Таємниці Смолвіля".

Фото: Getty Images

Менеджерка Сендза Сара Джексон розповіла, що актор був затятим альпіністом, а гора Болді була його улюбленим маршрутом.

"Ми, як і раніше, зберігаємо у своїх яскраві спогади про Джуліана - прекрасного батька, чоловіка, дослідника, любителя світу природи та мистецтва, а також оригінального артиста", - йдеться в заяві сім'ї Сендза.