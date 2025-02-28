"Жахливенна дичина": українським школярам пропонують вивчати вірші, створені ШІ

Український освітній онлайн-портал для вчителів "На Урок" пропонує учням перших класів розповідати про війну на основі цитат з віршів, вигаданих штучним інтелектом.

Про це розповіла у своєму Facebook письменниця, перекладачка та викладачка Галина Крук, інформує Апостроф.

"Зараз тут опублікую жахливенну дичину, на яку я випадково натрапила - урок для школяриків про війну на матеріалі сучасної української поезії, матеріал опублікований на інтернет-ресурсі naurok.com.ua. В рубриці "Бібліотека Класному керівникові 1 клас Виховна робота".

Для не дуже обізнаних у сучасній поезії просто скажу, що ані назви віршів, ані зазначені цитати в основному не належать вказаним авторам, вони вигадані штучним інтелектом. Що з таким робити, я не знаю", - написала Крук.

В опублікованому на сайті списку є вигадані вірші таких відомих авторів, як Ліна Костенко, Сергій Жадан, Оксана Забужко та інших.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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