Скільки людей почали вивчати українську мову на Duolingo: неймовірна цифра

Популярна онлайн-платформа для вивчення мов Duolingo, яка зробила свої послуги повністю безкоштовними для українців, повідомила, що головним трендом цього року на її ресурсі виявився сплеск інтересу до вивчення української мови.

Про це йдеться на офіційному сайті майданчика, інформує Апостроф .

Так, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року понад 1,3 млн людей у різних країнах планети почали активно вивчати українську мову.

"Деякі з найпоширеніших причин, чому люди вивчають мову - це навчання, робота, подорожі, причому зростає кількість людей, які цікавляться вивченням культури. Але цього року ми побачили нову причину: солідарність", - йдеться у традиційному звіті Duolingo.

Українську мову почали активно вивчати одразу після початку повномасштабної війни, наприкінці березня зацікавленість досягла свого піку і тепер залишається стабільною.

Найактивніше українську мову почали вивчати в Аргентині, Японії, В'єтнамі та в країнах, що є сусідами з Україною. Зокрема, додаток завантажували в державах, які найактивніше приймали українських біженців.

За півроку після початку повномасштабної війни кількість людей, які вивчають українську мову, збільшилася одразу на 1651% у порівнянні з 2021 роком у німецьких містах, на 1615% – у польських, на 1515% – чеських.

Крім того, за вивчення непростої, але неймовірно гарної української мови активно взялися в Ірландії (сплеск на 2229%), у Нідерландах (1590%).