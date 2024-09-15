Внаслідок удару по багатоповерхівці в Харкові постраждало 35 людей, з них троє дітей

Внаслідок обстрілу Харкова та влучання в багатоповерхівку постраждало 35 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі госпіталізовано 12 людей, іншим постраждалим надають допомогу на місці.

"Одна жінка та хлопчик 12 років - у важкому стані. ... Службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху. Під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири", - повідомив він.

Харківський міський голова Ігор Терехов також повідомив, що вніслідок удару постраждало троє дітей.

"Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й", - повідомив він.