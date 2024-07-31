У Великій Британії підліток з ножем вбив двох і поранив дев'ятьох дітей

У Великій Британії підліток з ножем напав на дітей під час танцювального заходу, є загиблі та поранені.

Про це пише BBC, інформує Апостроф .

Щонайменше двоє дітей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, шестеро з них у важкому стані.

Напад стався у Саутпорті під час заходу, присвяченому співачці Тейлор Свіфт, повідомила поліція.

Двоє батьків, що також отримали поранення, захищаючи дітей, перебувають у критичному стані. За підозрою у вбивстві та замаху на вбивство заарештовано 17-річного хлопця. Поліція заявила, що мотивація нападу "незрозуміла", але інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом.

Шеф констебль Серена Кеннеді заявила на пресконференції, що офіцери, які прибули на виклик, "були шоковані", дізнавшись, що багато людей, серед яких більшість дітей, зазнали "жорстокого нападу" і отримали серйозні поранення.

"Зрозуміло, що діти були присутні на заході Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець, озброєний ножем, увійшов до приміщення і почав нападати на дітей", - сказала вона.