Тисячі людей пропонують усиновити врятовану з-під завалів у Сирії дитину

Тисячі людей запропонували усиновити дівчинку, яка народилася під уламками будівлі, що була зруйнована на північному заході Сирії внаслідок землетрусу в понеділок. Про це повідомляє ВВС.

Коли її врятували, дитина, яку назвали Айя (арабською її ім’я означає «диво»), все ще була пов’язана з матір’ю пуповиною.

Її мати, батько та всі четверо її братів і сестер загинули внаслідок землетрусу в місті Джіндейріс. Дівчинка наразі перебуває в лікарні, зараз вона в стабільному стані.

«Її привезли в понеділок у дуже поганому стані, у неї були забої, синці, вона була холодною і ледь дихала», — розповідає педіатр Хані Маруф, який доглядає за немовлям.

Відео порятунку Айї стало вірусним у соцмережах. На кадрах видно, як чоловік біжить з-під уламків будівлі, тримаючи в руках вкриту пилом дитину.

Халіл аль-Суваді, далекий родич, який був поруч, привіз дівчинку до лікаря Маруф в сирійське місто Афрін.

Зараз тисячі людей у соціальних мережах виявили бажання вдочерити її.

Керівник лікарні Халід Аттіа каже, що отримав безліч дзвінків від людей з усього світу, які повідомляють про своє бажання опікуватись її долею, інформує ZN.ua .

Аттіа каже, що не збирається всиновлювати Айю, а чекає, поки вдасться знайти її далеких родичів. Тим часом дівчинку вигодовує його дружина: пара має доньку на кілька місяців старшу за Айю.

За словами місцевих журналістів, ситуація у Джіндейрісі катастрофічна. Під завалами досі залишаються багато людей. За попередніми оцінками, знищено близько 90% міста.

За офіційними даними станом на вечір 9 лютого в Сирії внаслідок землетрусу загинули понад 3000 осіб. Ця цифра не включає тих, хто загинув у контрольованих опозицією районах країни.