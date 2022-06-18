Анджеліна Джолі закликала світ допомагати українським дітям, які стали жертвами війни

Американська акторка та посол доброї волі у справах біженців ООН Анджеліна Джолі, яка нещодавно приїжджала в Україну, закликала світ допомагати українським дітям, які стали жертвами війни, інформує Апостроф .

Голлівудська зірка розмістила в Instagram допис, в якому звернула увагу на те, що з початку вторгнення Росії 2/3 частини українських дітей стали вимушеними переселенцями. А також, що з 24 лютого щонайменше 277 маленьких українців було вбито та 456 поранено. Джолі розповіла підписникам, що внаслідок російських атак в Україні було пошкоджено та знищено щонайменше 256 закладів охорони здоров'я та понад 1800 шкіл.

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"Найбільші наслідки війни несуть діти. У всьому світі діти становлять 30% населення, але становлять 41% усіх вимушених переселенців", - наголосила Джолі у публікації.

"Загальні зусилля, спрямовані на подолання фізичних та емоційних проявів травми, мають задовольняти не лише потреби дітей в Україні, а й Афганістані, Ємені та багатьох інших часто забутих конфліктів, які фінансуються набагато нижче рівня, достатнього для задоволення потреб дітей. Місцеві організації та організації, очолювані громадою, впроваджують нові способи підключення дітей до інструментів для навчання та харчування для зростання, щоб допомогти захистити їх від найгірших наслідків цієї війни, але глобальна гуманітарна відповідь може і має бути сильнішою, щоб забезпечити це покоління дітей ресурсами, необхідними для початку лікування" , - додала вона.