У Дніпрі вже готуються до віялових відключень світла

Відключення можуть скласти до 8 годин на добу.

Українцям вже зараз радять заощаджувати електроенергію та готуватися до віялових відключень, оскільки відновити зруйновану минулої осені-зими інфраструктуру на 100% не вдалося. Про це повідомив директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук, інформує ZN.ua .

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За його словами, відключень електроенергії не уникнути. Тому варто готуватись до відсутності світла за графіками.

"За поточних умов та того, що люди будуть заощаджувати, якщо ми будемо переживати цю зиму по нашій області з таким же графіком і в такому режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення будуть. Я думаю, що вони будуть по графіку, ми впораємося з його виконанням, як і минулого року. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих відключеннях і включеннях. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4 – 8 годин на добу, це буде добре", – пояснив директор, пише " Наше місто ".

Терещук зауважив, що місто намагатиметься "пройти зиму не гірше, ніж минулого року". Основною задачею ДТЕК буде чітке дотримання графіку відключень.

Нещодавно голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький підкреслив, що енергетики не обіцяють українцям легкої зими, проте наголошують, що українська енергосистема вистоїть.