У Дніпрі сім бандитів тероризували місцевих мешканців під виглядом ТрО – ДБР

Зловмисникам вже повідомили про підозру.

У Дніпрі сім бандитів тероризували місцевих мешканців під виглядом ТрО – ДБР
© ДБР

Держбюро розслідувань разом з Нацполіцією у Дніпрі викрили банду, яка під виглядом територіальної оборони займалися розбоєм, повідомили в ДБР. Сімом людям повідомили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

«Семеро мешканців Дніпра представлялися військовослужбовцями територіальної оборони міста та вимагали у своїх жертв гроші. Зловмисники здебільшого нападали на громадян за місцями їх проживання. Вони катували потерпілих, вимагаючи віддати грошові кошти та цінне майно», – повідомили в ДБР.

Під час одного із таких нападів, злочинці виламали двері та вдерлися до житла потерпілих. Вони били мешканців квартири та вимагали від них 2 тисячі доларів. У процесі нападники просвердлили руку потерпілому його ж шуруповертом. Після цього зловмисники обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались.

При цьому грошей злочинці так і не отримали. Тому зв’язали потерпілим руки, відвезли до гаражів та продовжили вже там бити потерпілих і вимагати від них готівку.

«Після вчинення злочинів, підозрювані розподіляли між собою награбоване майно та розпоряджались ним на власний розсуд. У межах кримінального провадження було проведено 21 обшук, вилучено велику кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, речі потерпілих, якими заволодівали під час вчинення злочинів, докази вчинення протиправної діяльності», – додали в ДБР.

Зараз вирішується питання щодо відправлення зловмисників під варту. Правоохоронці перевіряють причетність працівників поліції до вчинення приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 КК України).

Сімом затриманим бандитам повідомили про підозру за фактами незаконного позбавлення волі із заподіянням потерпілим фізичних страждань, вчиненого за попередньою змовою, розбою в умовах воєнного стану, а також вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, КК України).





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