Кіра Найтлі в корсетній сукні зробила рідкісний вихід у світ і здивувала зовнішнім виглядом

37-річна Кіра Найтлі здійснила рідкісний вихід у світ. Британська актриса, відома за роллю у франшизі "Пірати Карибського моря", здивувала зовнішнім виглядом. До 40 років зірка дуже здала.

Кіра Найтлі здивувала зовнішнім виглядом

Успішна актриса з'явилася на прем'єрі художнього фільму режисера Метта Раскіна "Бостонський душитель". В основі сюжету реальна історія людини, яка у 1960-х роках вбила у Бостоні 13 жінок. Разом із Кірою Найтлі у картині також зіграли Керрі Кун, Алессандро Нівола та Кріс Купер. Прем’єра фільму відбудеться на Hulu 17 березня.

Кіра Найтлі для виходу у світ обрала дуже цікаве вбрання - корсетну сукню з пишною спідницею, зав'язками та об'ємними рукавами. Образ вона завершила скромною прикрасою на шиї та чорними босоніжками. Волосся залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Кіра Найтлі до та після пластики

На нових фото можна помітити, що артистка різко постаріла - на її лобі кілька глибоких зморшок, втомлений вигляд і тьмяна шкіра. Сильно впадає у вічі нещодавня пластична операція, яку провела Кіра Найтлі. Крім ринопластики, яку зірка зробила в молоді роки, вона ще й прибрала грудки Біша – жир із щік, завдяки чому вилиці стали виразнішими. Однак ця метаморфоза явно не личить британці, адже з пухкими щічками їй було набагато краще.

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