Шакіра уклала з прокуратурою Іспанії угоду у справі про податкове шахрайство
Вона погодилася виплатити штраф у розмірі 7,5 мільйонів євро.
Колумбійська співачка Шакіра уклала з іспанською прокуратурою угоду у справі про податкове шахрайство на суму 14,5 мільйонів євро, повідомляє
Зазначається, що співачка виплатила штраф у розмірі 7,5 мільйонів євро. Прокурори хотіли стягнути з неї 23,8 мільйона, а також наполягали на ув'язненні на вісім років, інформує
Шакіра заперечувала звинувачення та відмовлялася від пропозицій врегулювати справу, вирішивши звернутися до суду. Але тепер вона сказала, що пішла на це «заради благополуччя дітей».
«Протягом усієї своєї кар'єри я завжди прагнула чинити правильно і подавати позитивний приклад іншим. На жаль, незважаючи на всі ці зусилля, податкові органи Іспанії порушили проти мене справу, як і проти багатьох професійних спортсменів та інших високопоставлених осіб, роками забираючи у цих людей енергію, час та спокій. Хоча я була повна рішучості захистити свою невинність у суді, який, як були впевнені мої адвокати, виніс би рішення на мою користь, я прийняла рішення нарешті вирішити це питання на користь моїх дітей, які не хочуть бачити, як їхня мама жертвує своїм особистим благополуччям у цій боротьбі», - сказала вона.
Співачку звинувачують у шахрайстві з податками на підставі даних про її проживання у 2012-2014 роках. Прокуратура стверджувала, що вона фактично проживала в Іспанії, вказуючи місцем свого проживання іншу країну. Згідно з іспанським законодавством, люди, які проводять у країні понад шість місяців, вважаються резидентами з метою оподаткування. Шакіра стверджує, що її основним місцем проживання в цей час була інша країна.
У липні прокуратура опублікувала документ, у якому стверджувалося, що у 2012 році вона купила будинок у Барселоні. Стверджується, що в ньому жила сама співачка, а також її партнер на той час футболіст «Барселони» Жерар Піке.
Адвокати ж співачки стверджують, що до 2014 року більшість доходів співачки надходила від міжнародних турів, і що вона більшу частину часу проводила за межами Іспанії. Шкіра заявила про те, що Іспанія була місцем її постійного проживання у 2015 році, вона заплатила 17,2 мільйона євро податків, і вона не має жодних боргів.
2019 року суд Іспанії розглядав окрему справу проти Піке, присудивши йому виплатити штраф у розмірі 2,1 мільйона євро за ухилення від сплати податків з 2008 по 2010 рік.
У червні цього року пара заявила про розтавання через 11 років відносин. Вони мають двох спільних дітей.