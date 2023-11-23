Шакіра уклала з прокуратурою Іспанії угоду у справі про податкове шахрайство

Вона погодилася виплатити штраф у розмірі 7,5 мільйонів євро.

Колумбійська співачка Шакіра уклала з іспанською прокуратурою угоду у справі про податкове шахрайство на суму 14,5 мільйонів євро, повідомляє ВВС.

Шакіра врегулювала суперечку про шахрайство з податками © http://instagram.com/shakira

Зазначається, що співачка виплатила штраф у розмірі 7,5 мільйонів євро. Прокурори хотіли стягнути з неї 23,8 мільйона, а також наполягали на ув'язненні на вісім років, інформує ZN.ua .

Шакіра заперечувала звинувачення та відмовлялася від пропозицій врегулювати справу, вирішивши звернутися до суду. Але тепер вона сказала, що пішла на це «заради благополуччя дітей».

«Протягом усієї своєї кар'єри я завжди прагнула чинити правильно і подавати позитивний приклад іншим. На жаль, незважаючи на всі ці зусилля, податкові органи Іспанії порушили проти мене справу, як і проти багатьох професійних спортсменів та інших високопоставлених осіб, роками забираючи у цих людей енергію, час та спокій. Хоча я була повна рішучості захистити свою невинність у суді, який, як були впевнені мої адвокати, виніс би рішення на мою користь, я прийняла рішення нарешті вирішити це питання на користь моїх дітей, які не хочуть бачити, як їхня мама жертвує своїм особистим благополуччям у цій боротьбі», - сказала вона.

Співачку звинувачують у шахрайстві з податками на підставі даних про її проживання у 2012-2014 роках. Прокуратура стверджувала, що вона фактично проживала в Іспанії, вказуючи місцем свого проживання іншу країну. Згідно з іспанським законодавством, люди, які проводять у країні понад шість місяців, вважаються резидентами з метою оподаткування. Шакіра стверджує, що її основним місцем проживання в цей час була інша країна.

У липні прокуратура опублікувала документ, у якому стверджувалося, що у 2012 році вона купила будинок у Барселоні. Стверджується, що в ньому жила сама співачка, а також її партнер на той час футболіст «Барселони» Жерар Піке.

Адвокати ж співачки стверджують, що до 2014 року більшість доходів співачки надходила від міжнародних турів, і що вона більшу частину часу проводила за межами Іспанії. Шкіра заявила про те, що Іспанія була місцем її постійного проживання у 2015 році, вона заплатила 17,2 мільйона євро податків, і вона не має жодних боргів.

2019 року суд Іспанії розглядав окрему справу проти Піке, присудивши йому виплатити штраф у розмірі 2,1 мільйона євро за ухилення від сплати податків з 2008 по 2010 рік.

У червні цього року пара заявила про розтавання через 11 років відносин. Вони мають двох спільних дітей.