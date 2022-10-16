Зірка "Орел і Решка" Андраде розповіла, як їй живеться в Іспанії: "Нещодавно я знову..."

Мішель Андраде

Популярна співачка та зірка шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде поїхала в Іспанію та заінтригувала новим проектом.

Українська артистка з болівійським корінням після повномасштабного вторгнення рф більшість часу проводить в Іспанії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Мішель Андраде поділилася кадрами з ефектної фотосесії, яку влаштувала в останні дні літа та яка повністю передає іспанську атмосферу. Крім того, вона анонсувала свій новий проект, але поки не стала розкривати деталі.

"Люблю ці фото та цю країну! Ми з Сашею зробили їх в останні літні дні і, як мені здається, вони повністю передають іспанську атмосферу, в якій я жила 4 місяці. Нещодавно я знову повернулась в Іспанію на надзвичайно важливий для мене проект світового рівня. Дуже хочеться поділитися, але поки залишу це в таємниці і з радістю вислухаю ваші припущення)", — заинтригувала співачка.

Шанувальники Андраде в каментарях захоплюються її вродою та з неперпінням чекають на новий проект: "Ух Мишелька, ти всіх орків попалила ?", "Ааай яка! А який проект ???", "Красу не сховаєш!", "Дуже файно виглядаєш. Нехай здійсняться усі твої задуми.????", "Круто. Фото дуже емоційне", "Вааааау?", "Чому педикюр на одній ніжці тільки?))цікаво шо за проект".


Тарас Галушко, politeka.net





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