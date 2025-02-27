Раптово померла зірка серіалів "Баффі" та "Пліткарка"

У Нью-Йорку раптово померла американська акторка Мішель Трахтенберг. Зірці популярних серіалів було 39 років і вона нещодавно перенесла трансплантацію печінки.

Про це повідомляє ABC News, посилаючись на власні джерела, інформує Апостроф .

Видання пише, що Трахтенберг знайшли в її помешканні в Нью-Йорку поблизу Коламбус-Серкл зранку 26 лютого. Причина смерті не відома.

Медіа вказують, що актриса нещодавно перенесла трансплантацію печінки. Тож є припущення, що були ускладнення. Судмедекспертиза проведе розтин для встановлення причини та обставини смерті.

Трахтенберг, уродженка Нью-Йорка, дебютувала як дитина-зірка з ролями в проєктах Nickelodeon, включаючи телесеріал "Пригоди Піта і Піта" і фільм "Шпигунка Гаррієт".

Великий прорив актриси стався, коли її взяли на роль Дон, молодшої сестри головної героїні Сари Мішель Геллар, у фільмі "Баффі - винищувачка вампірів" з 2000 по 2003 рік. Ця роль принесла їй номінацію на премію "Вибір підлітків" як телевізійний партнер у 2001 році.

З 2008 по 2012 рік Трахтенберг виконувала роль Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка". За свою роль вона була номінована як найкраща телевізійна лиходійка на премії Teen Choice Award у 2012 році.

Трахтенберг також з’явилася в багатьох телевізійних шоу, включаючи "Милосердя", "Бур’яни" та раніше в її кар’єрі "Правда чи наляк". У 2022 році вона мала невелику роль у перезапуску "Пліткарки" HBO.