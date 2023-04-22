Шеннен Догерті розлучається: зірка "Беверлі Хіллз" прожила у шлюбі 11 років

Шеннен Доерті розлучається з третім чоловіком Куртом Ісваренко. Онкохвора актриса прожила у шлюбі з фотографом 11 років.

Онкохвора зірка “Беверлі-Хіллз“ Шеннен Догерті розлучається з третім чоловіком після 11 років шлюбу

Зірка серіалів "Беверлі Хіллз" та "Всі жінки - відьми" Шеннен Доерті розійшлася з обранцем, якого називала коханням всього свого життя. 52-річна артистка ухвалила таке рішення вимушено. Її представник Леслі Слоан підкреслила, що розлучення – останнє, чого хотіла її клієнтка, але в неї не залишилося іншого вибору.

Стало відомо, що Шеннен просить про аліменти. При цьому колишня пара не має шлюбного контракту і спільних дітей.

За документами, які з'явилися у розпорядженні суду, Доерті та Ісваренко перестали жити разом ще у січні. Вона не стала озвучувати причини розриву із чоловіком. На сторінці Шеннен з'явилося промовисте повідомлення.

"Єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, це ті, хто ставиться до вас з любов'ю, добротою та повною повагою", - написала американська знаменитість.

Онкохвора зірка “Беверлі-Хіллз“ Шеннен Догерті розлучається з третім чоловіком після 11 років шлюбу

Особисте життя Шеннен Доерті

Цей шлюб був для виконавиці ролі Бренди Уолш третім. Раніше вона була одружена з музикантом Ешлі Хемілтоном і продюсером Ріком Саломоном. Шеннен заявляла, що після зустрічі з Куртом вона зробила висновки і перестала поводитися легковажно.

Онкохвора зірка “Беверлі-Хіллз“ Шеннен Догерті розлучається з третім чоловіком після 11 років шлюбу

Доерті відома своїм складним характером. Вона часто влаштовувала скандали з партнерами по фільмам та серіалам, лаялася з колегами. Шеннен приписують безліч романів, але вона завжди мріяла про міцний шлюб протягом усього життя.

Онкохвора зірка “Беверлі-Хіллз“ Шеннен Догерті розлучається з третім чоловіком після 11 років шлюбу

Онкохвора зірка “Беверлі-Хіллз“ Шеннен Догерті розлучається з третім чоловіком після 11 років шлюбу

Союз з Ісваренко здавався ідеальним. Чоловік підтримував Шеннен, яка бореться із раком грудей четвертої стадії. Актриса пережила операції та хіміотерапію, після яких практично не з'являється на знімальному майданчику.

Раніше Шеннен Догерті поділилася чесним селфі. Актриса показала, як виглядає без макіяжу та перуки.


Леся Ловіцька, Тудей





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