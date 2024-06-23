Наводив російські “Смерчі" на Харків: агент спецназу РФ отримав 15 років ув’язнення

На основі зібраної співробітниками СБУ доказової бази агент фсб, який в Харкові наводив удари з РСЗВ "Ураган" та "Смерч", отримав до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Апостроф .

Зауважується, що розслідування проводили працівники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

На основі доказової бази Служби безпеки України термін ув’язнення до 15 років отримав ще один російський агент – діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення РФ .

Чоловік регулярно обходив територію міста та фіксував місця базування і переміщення ЗСУ. Зібрану інформацію відправляв месенджером "зв’язковому" – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії "Рись", що співпрацював з фсб. Ці розвіддані війська РФ використовували для масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч".

Після проведеного обшуку у фігуранта виявили та вилучили:

мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів;

понад 400 набоїв до пістолетів;

копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.

Як повідомляє СБУ , на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за такими статтями ККУ:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Агентові Кремля присудили 15 років ув’язнення.