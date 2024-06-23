Наводив російські “Смерчі" на Харків: агент спецназу РФ отримав 15 років ув’язнення

На основі зібраної співробітниками СБУ доказової бази агент фсб, який в Харкові наводив удари з РСЗВ "Ураган" та "Смерч", отримав до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Апостроф.

Зауважується, що розслідування проводили працівники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

На основі доказової бази Служби безпеки України термін ув’язнення до 15 років отримав ще один російський агент – діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Чоловік регулярно обходив територію міста та фіксував місця базування і переміщення ЗСУ. Зібрану інформацію відправляв месенджером "зв’язковому" – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії "Рись", що співпрацював з фсб. Ці розвіддані війська РФ використовували для масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч".

Після проведеного обшуку у фігуранта виявили та вилучили:

  • мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів;
  • понад 400 набоїв до пістолетів;
  • копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.

Як повідомляє СБУ, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за такими статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Агентові Кремля присудили 15 років ув’язнення.

Також, за повідомленням СБУ, вдалося встановити особу "зв’язкового" окупантів – ним виявився зрадник Олександр Слісаренко, який у 2014 році приєднався до підконтрольної рф терористичної організації "лнр". У березні 2024 року СБУ заочно повідомила йому про підозру.


Любов Боровик, Апостроф





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