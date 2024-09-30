Шпигував за ППО на Черкащині: російського агента "зловили" на дорозвідці

У Черкасах викрили російського агента, котрий розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Фігуранта вдалося викрити "на гарячому", коли той проводив дорозвідку.

Про це повідомляють на сайті СБУ , інформує Апостроф .

За даними контррозвідки СБУ , потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

Для збору інформації росіяни дистанційно завербували 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав «швидких грошей» на Телеграм-каналах.

Він отримував завдання від окупантів зі збору даних: об'їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також "втемну" випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими.

Зібрані дані він переносив на гугл-карти, щоб потім разом з відповідними фото відправити російському куратору.

"Агентурний «звіт» росіяни планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону «в обхід» ППО", - зауважують в СБУ .

Натомість контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його «на гарячому» - фігурант проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Крім того, додатково було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

На основі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру:

"На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)".

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.