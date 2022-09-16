Зірка "Папіка" Петрожицька назвала ім'я російського актора, який зв'язався з нею: "Дуже довго мовчав..."

Даша Петрожицька

Актриса Дар'я Петрожицька також зазначила, що не ділить росіян на "хороших" та "поганих".

Актриса Дар'я Петрожицька , яка стала популярною після участі у серіалі "Папік" , назвала єдиного російського актора, який подзвонив їй після 24 лютого. Про це вона розповіла під час інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

Висловити своє співчуття і розповісти про позицію в особистій розмові наважився лише Дмитро Бєлякін . Але розмова не задалася, адже артист дуже обережно підбирав слова та боявся сказати щось зайве.

"Рівно одна людина вийшла на зв'язок. Один актор російський зателефонував. Бєлякін. Він десь на третій день війни зателефонував і дуже довго мовчав. А потім сказав, що йому соромно і він не може підібрати слова . Я сказала: "Якщо не знаєш , Тоді не кажи". Після цього більше ніхто. І навіть колишній", - поділилася Дарія Петрожицька .

Актриса також зазначила, що не ділить росіян на "хороших" та "поганих". Особисто для неї після 24 лютого усі громадяни росії винні у звірствах, які переживають українці.

Дар'я Петрожицька додала, що її думка не змінилася навіть після дзвінка Дмитра Бєлякіна, бо нікому з українців не потрібні всі ці відмазки та співчуття від росіян.

Як писала Politeka, зірка "Папіка" Петрожицька чесно зізналася в проблемах з коханим хлопцем.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою: "Почала..."Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою: "Почала..."
Швидка допомога везла з сиреною: Дар'я Петрожицька розповіла, як її госпіталізували в НімеччиніШвидка допомога везла з сиреною: Дар'я Петрожицька розповіла, як її госпіталізували в Німеччині
Женька зі "Сватів" розповіла, чи зв'язувалася з Добронравовим, який підтримав окупантів: фотоЖенька зі "Сватів" розповіла, чи зв'язувалася з Добронравовим, який підтримав окупантів: фото
Цибульська застрибнула на руки до відомого співака, який розважав росіян під час війни: "Боже, гляньте"Цибульська застрибнула на руки до відомого співака, який розважав росіян під час війни: "Боже, гляньте"
Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла, що з нею відбувалося останні півроку: "Переломним моментом..."Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла, що з нею відбувалося останні півроку: "Переломним моментом..."
Зірка "Кріпостної" Денисенко пережила жахливий досвід у дитинстві: "Облапав і ледве..."Зірка "Кріпостної" Денисенко пережила жахливий досвід у дитинстві: "Облапав і ледве..."
Зірка "Сватів" Кошмал пройшлася по українцям, які не бажають відмовитися від російської: "Одні виправдання..."Зірка "Сватів" Кошмал пройшлася по українцям, які не бажають відмовитися від російської: "Одні виправдання..."
Зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу в метро: "Поганий приклад"Зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу в метро: "Поганий приклад"
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Последние новости
Подгружаем последние новости