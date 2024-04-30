В Україну екстрадували організатора «схем для ухилянтів», який переховувався в ЄС

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні викрили злочинну групу, яка організовувала схеми для ухилення від мобілізації. За повідомленням СБУ, сімох фігурантів групи затримали ще наприкінці січня 2023 року, а їхнього ватажка, який керував діями спільників, перебуваючи за кордоном, екстрадували з Болгарії в Україну, інформує ZN.ua.

В СБУ розповіли про те, що зловмисники виготовляти за кошти меддовідки щодо непридатності до служби, за якими чоловіки призовного віку могли виїжджати за кордон. Крім того, підробляли довідки щодо наявності близьких родичів на окупованих територіях, куди ухилянти могли виїхати під приводом відвідування родичів. Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали від 2,5 до 8 тис. доларів.

Ватажку групи повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
На знак визнання державної служби: Чарльз III нагородив Кейт Міддлтон особливим королівським титуломНа знак визнання державної служби: Чарльз III нагородив Кейт Міддлтон особливим королівським титулом
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок Гарві Вайнштейну
"Поки я був на фронті, я для вас був героєм": військовий емоційно висловився про ставлення українців до ТЦК"Поки я був на фронті, я для вас був героєм": військовий емоційно висловився про ставлення українців до ТЦК
Одружився і став татом у 19: як живе Роман Сасанчин після перемоги в "Голосі країни"Одружився і став татом у 19: як живе Роман Сасанчин після перемоги в "Голосі країни"
В Україну екстрадували організатора «схем для ухилянтів», який переховувався в ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Помер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозуПомер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозу
У Франції під час романтичної вечері затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці за допомогою простирадлУ Франції під час романтичної вечері затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці за допомогою простирадл
Торгівля студентськими квитками та страшні діагнози: СБУ повідомила про ліквідацію кількох «схем ухилянтів»Торгівля студентськими квитками та страшні діагнози: СБУ повідомила про ліквідацію кількох «схем ухилянтів»
Воєнний стан: що чекає чоловіків, які повернулись в Україну пізніше осіб, яких вони супроводжували за кордонВоєнний стан: що чекає чоловіків, які повернулись в Україну пізніше осіб, яких вони супроводжували за кордон
У Дніпрі затримано патрульного, який здійснив смертельний постріл у агресивного водіяУ Дніпрі затримано патрульного, який здійснив смертельний постріл у агресивного водія
Німецький співак відмовився від премії миру через УкраїнуНімецький співак відмовився від премії миру через Україну
У Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людейУ Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людей
В Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горахВ Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горах
Віка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФВіка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФ
П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафиП’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи
Последние новости
Подгружаем последние новости