В Україну екстрадували організатора «схем для ухилянтів», який переховувався в ЄС

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні викрили злочинну групу, яка організовувала схеми для ухилення від мобілізації. За повідомленням СБУ , сімох фігурантів групи затримали ще наприкінці січня 2023 року, а їхнього ватажка, який керував діями спільників, перебуваючи за кордоном, екстрадували з Болгарії в Україну, інформує ZN.ua .

В СБУ розповіли про те, що зловмисники виготовляти за кошти меддовідки щодо непридатності до служби, за якими чоловіки призовного віку могли виїжджати за кордон. Крім того, підробляли довідки щодо наявності близьких родичів на окупованих територіях, куди ухилянти могли виїхати під приводом відвідування родичів. Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали від 2,5 до 8 тис. доларів.

Ватажку групи повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.