У Дніпрі затримано патрульного, який здійснив смертельний постріл у агресивного водія

Прокуратура підозрює перевищення службових повноважень.

Поліцейського, який застрелив водія, який почав бійку з правоохоронцями у Дніпрі, затримано. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Як повідомляється, обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

«За даними слідства, 29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із машини та використали газовий балончик», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі вважають, що під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Внаслідок отриманих поранень той помер на місці.

«Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру», — повідомили у ГПУ, додавши, що слідство триває і всі обставини справи з’ясовуються.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Тим часом, у соцмережах публікують прізвище водія та світлини патрульної поліціянтки, на яку він напав перед тим, як її колега застосував табельну зброю. За даними джерел у правоохоронних органах, водієм автівки був 39-річний дніпрянин Джумбері Сілогава.

«У ході затримання почав активно чинити опір поліціянтці, і завдав їй навмисного удару кулаком в обличчя, а щодо інспектора застосував прийом боротьби і перекинув того через себе, головою об землю», — розповіло джерело.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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