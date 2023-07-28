Затриманого за побиття підлеглого рівненського обласного воєнкома арештували без права застави
Для побиття підлеглого він зі спільниками використовували биту.
Рівненський міський суд арештував керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без альтернативи внесення застави у справі про побиття підлеглого,
Керівнику Рівненського обласного центру комплектування, яким є Сергій Луцюк, оголосили підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, напередодні. Як зазначили слідчі, разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах. Усю історію вони зазняли на телефон.
Під час обшуків вдома та авто у затриманого знайшли вищезгадану биту, а також чотири мобільні телефони, серед яких і мобільний пристрій постраждалого.
Крім того вдома у керівника районного Територіального центру комплектування вилучили вісім пакетів із білою речовиною, схожою на амфетамін та приладдя для вживання наркотичних речовин. Його затримали за підозрою у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Питання щодо повідомлення йому про підозру ще вирішується.