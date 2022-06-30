"Зайнятий пелюшковими справами": зірка "Дизель шоу" вперше показав донечку, фото

Єгор крутоголов, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Вікторія Булітко, дизель шоу

Відомий актор під час війни став татом дочки, тепер у нього троє діточок.

Популярний український актор і зірка "Дизель шоу" Олександр Бережок під час війни став батьком втретє став татом. Після двох синів дружина подарувала знаменитості довгоочікувану донечку. На сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували чарівне чорно-біле фото Саші з крихітною донькою на руках.

На фотографії Щасливий батько Олександр тримає в руках і притискає до грудей згорток з маленькою донькою. При цьому актор не зміг стримати радісної посмішки. Він дивиться в камеру і ніби хвалиться своїм скарбом.

У підписі до публікації колеги з "Дизель шоу" привітали Бережка з поповненням у родині та побажали багато всього приємного.

"Зворушливі кадри! Олександр Бережок вперше показав донечку! 26 травня наш актор втретє став татом! На фотографіях радісний Саша не може стримати посмішку, тримаючи в руках крихітку. Це таке довгоочікуване поповнення в нашій родині. Бажаємо, щоб малюки росли здоровими і щасливими. А таткові - сил і сил у вихованні діточок. І нагадуємо, поки Саша зайнятий пелюшковими справами, побачити його можна на екрані!", - йдеться у підписі до фото.


Галина Струс, politeka.net





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