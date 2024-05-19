Павло Зібров показав мальовничі краєвиди з вершини «Батьківщини-Матері»

Український співак Павло Зібров, який раніше розповідав про розмір своєї пенсії, піднявся на 92-метрову верхівку монументу "Батьківщина-Мати" у Києві. Артист вразив пейзажами, вартими пензля художника.

На сторінці в Instagram артист розповів, що йому після знімань кліпу поблизу монументу запропонували піднятися аж до зони щита "Батьківщини-Матері" й насолодитися видовищною панорамою. З оглядового майданчика артист показав, який чудовий пейзаж відкривається на Київ. До речі, майданчик має міцні ґрати з метою безпеки.

Шлях на вершину монументу складний

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Павло Зібров розповів, що дістатися вершини – це ще той квест, адже шлях є доволі екстремальним. Співак показав, к долав перешкоди на шляху до мети, інформує Апостроф .

Масивний меч

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

"Вчора отримав колосальні емоції! Неймовірні краєвиди відкриваються з оглядового майданчика на щиті "Батьківщини-Матері"! Потрапити туди по всіх небезпечних драбинах було ще тим квестом! Але воно того варте!", - поділився емоціями Зібров.

Київ - як на долоні

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Також співак відвідав музей Другої світової війни й показав, який вигляд він має зсередини.

Величний Київ

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Дорога вниз

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

В музеї

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/