Павло Зібров показав мальовничі краєвиди з вершини «Батьківщини-Матері»

Український співак Павло Зібров, який раніше розповідав про розмір своєї пенсії, піднявся на 92-метрову верхівку монументу "Батьківщина-Мати" у Києві. Артист вразив пейзажами, вартими пензля художника.

На сторінці в Instagram артист розповів, що йому після знімань кліпу поблизу монументу запропонували піднятися аж до зони щита "Батьківщини-Матері" й насолодитися видовищною панорамою. З оглядового майданчика артист показав, який чудовий пейзаж відкривається на Київ. До речі, майданчик має міцні ґрати з метою безпеки.

Шлях на вершину монументу складний
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Павло Зібров розповів, що дістатися вершини – це ще той квест, адже шлях є доволі екстремальним. Співак показав, к долав перешкоди на шляху до мети, інформує Апостроф.

Масивний меч
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

"Вчора отримав колосальні емоції! Неймовірні краєвиди відкриваються з оглядового майданчика на щиті "Батьківщини-Матері"! Потрапити туди по всіх небезпечних драбинах було ще тим квестом! Але воно того варте!", - поділився емоціями Зібров.

Київ - як на долоні
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Також співак відвідав музей Другої світової війни й показав, який вигляд він має зсередини.

Величний Київ
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/
Дорога вниз
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/
В музеї
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Мобілізація в Україні: поліція може примусово доставляти людей до ТЦК, названо випадкиМобілізація в Україні: поліція може примусово доставляти людей до ТЦК, названо випадки
Хто такі Bambie Thug, які здивували "Євробачення" своїм готичним виступомХто такі Bambie Thug, які здивували "Євробачення" своїм готичним виступом
Рано чи пізно ми всі воюватимемо: лідер гурту "Друга Ріка" розповів, чи варто мобілізувати артистівРано чи пізно ми всі воюватимемо: лідер гурту "Друга Ріка" розповів, чи варто мобілізувати артистів
Павло Зібров показав мальовничі краєвиди з вершини «Батьківщини-Матері»Павло Зібров показав мальовничі краєвиди з вершини «Батьківщини-Матері»
Блок рекламы


Похожие новости
Віталій Козловський показав, чим харчується на передовій та в яких умовах готується їжаВіталій Козловський показав, чим харчується на передовій та в яких умовах готується їжа
Netflix показав нових героїв «Гри в кальмара» та анонсував вихід реаліті-шоуNetflix показав нових героїв «Гри в кальмара» та анонсував вихід реаліті-шоу
Віталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкоматуВіталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкомату
Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинкуПотап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку
Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мамаПозашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама
Гурт "Антитіла" випустив потужну пісню "Фортеця Бахмут" і показав у кліпі кадри зруйнованого містаГурт "Антитіла" випустив потужну пісню "Фортеця Бахмут" і показав у кліпі кадри зруйнованого міста
Пономарьов показав красуню-дочку, що виросла: "Дуже схожа на бабусю Любу"Пономарьов показав красуню-дочку, що виросла: "Дуже схожа на бабусю Любу"
Актор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за СоледарАктор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за Соледар
Зірка Marvel Джеремі Реннер прийшов до тями після аварії і показав фото в лікарняному ліжкуЗірка Marvel Джеремі Реннер прийшов до тями після аварії і показав фото в лікарняному ліжку
Під "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в УкраїніПід "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости