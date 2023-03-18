Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама

Позашлюбний син Шварценеггера показав свою 62-річну маму - жінку, з якою актор зраджував своїй дружині понад 20 років, коли був одружений і виховував чотирьох дітей.

Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама

Як зараз виглядає коханка Арнольда Шварценеггера?

В особистому обліковому записі в Інстаграм Джозеф Баена опублікував спільне фото з мамою, зроблене під час його участі у шоу "Танці із зірками". 62-річна Мілдред Патрісія Баена виглядала розкішно, одягнена у довгу чорну сукню та коротку хутряну шубку з короткими рукавами. Її образ завершили коштовності, а також невелика сумочка-клатч.

Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама

Роман Арнольда Шварценеггера з домробітницею

Арнольд Шварценеггер 20 років зраджував своїй дружині з хатньою робітницею, яка прибирала і готувала в його домі. Мілдред Патрісія Баена була практично членом сім'ї, присутня на всіх святах, їздила з ними у відпустку і завжди була поряд. І як виявилося, недарма.

Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама

Мілдред молодша за Арнольда на 13 років, його дружину - на 4 роки. Джозеф з'явився на світ через місяць після народження молодшого сина Шварценеггера і Марії Шрайвер. Саме дружина актора перша зрозуміла, що хлопчик, який часто буває в її домі – син її чоловіка, адже схожість була вражаючою. Незабаром про позашлюбну дитину дізнався чоловік Мілдред, а невдовзі весь світ.

Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама

Ходили чутки, що "залізний Арні" і сам не знав, що це його син, і навіть не хотів визнавати батьківства, але не мав вибору. Незабаром після цього розпався його шлюб із Марією, він став зближуватися з хлопчиком, купив коханці та синові розкішний будинок, допомагав грошима та дарував дорогі подарунки. Наразі 25-річний Джозеф та 75-річний Арнольд дуже близькі, а ось діти актора навідріз відмовляються приймати зведеного брата.

Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама

Нагадаємо, до мережі потрапили рідкісні фото молодшого сина Арнольда Шварценеггера, який народився за місяць до появи позашлюбної дитини актора.


Анастасия Березовская, Тудей





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