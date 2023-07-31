Загальна мобілізація: чи має зараз право на відстрочку батько дитини з інвалідністю

В українське законодавство було внесено деякі зміни.

В Україні суттєво скоротили кількість осіб, які можуть отримати відстрочку під час загальної мобілізації. Нові обмеження торкнулися родичів осіб із інвалідністю, інформує ZN.ua .

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Юрист Костянтин Гритчин пояснив , чи можуть отримати зараз відстрочку від мобілізації батьки дітей з інвалідністю.

Він нагадав, що до ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» 3161-IX від 28.06.2023, було внесено зміни до абзацу 11 ч. ст. 23 ЗУ «Про мобілізовану підготовку та мобілізацію». Його доповнили словами: «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати».

Таким чином змінився лише пункт абз.11 ч.1 ст.23 ЗУ «Про мобілізовану підготовку та мобілізацію», так відповідно до нього, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка), за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати.

Абзац, який звільняє батьків дітей з інвалідністю від мобілізації – це абзац 6 ч.1 ст.23 ЗУ «Про мобілізовану підготовку та мобілізацію». Згідно з ним, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Таким чином, вищезгадані зміни до них не належать, оскільки не стосуються батьків, які мають дітей з інвалідністю.