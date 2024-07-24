У КМДА поскаржилися правоохоронцям на незаконне знесення Садиби Зеленських
У Києві незаконно знесли Садибу Зеленських, збудовану у 1890 році і розташовану на вулиці Олександра Кониського.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається – зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності", – заявила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.
Вона повідомила, що 17 липня активісти подали департаменту пакет документів щодо присвоєння будівлі статусу пам’ятки, інформує
Активіст Дмитро Перов показав фото зносу будівлі.
"Активісти, що намагались завадити демонтажу - були побиті тітушками… Поліція опитала ескаваторника, але нікого не затримали. На місці історичної памятки тепер мають збудувати ЖК "Тургеневъ", - написав він.