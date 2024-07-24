У КМДА поскаржилися правоохоронцям на незаконне знесення Садиби Зеленських

У Києві незаконно знесли Садибу Зеленських, збудовану у 1890 році і розташовану на вулиці Олександра Кониського.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається – зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності", – заявила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона повідомила, що 17 липня активісти подали департаменту пакет документів щодо присвоєння будівлі статусу пам’ятки, інформує Апостроф .

Активіст Дмитро Перов показав фото зносу будівлі.

"Активісти, що намагались завадити демонтажу - були побиті тітушками… Поліція опитала ескаваторника, але нікого не затримали. На місці історичної памятки тепер мають збудувати ЖК "Тургеневъ", - написав він.